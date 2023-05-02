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الثلاثاء 02 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

عداء بلغاري يحبس نفسه في صندوق زجاجي لمدة 15 يومًا لمكافحة الإدمان(فيديو)

عداء بلغارى يحبس
عداء بلغارى يحبس نفسه في صندوق زجاجي لمكافحة الإدمان
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عرضت فضائية "العربية" عن فيام عداء الماراثون البلغاري كراس جورجييف، بحبس نفسه في صندوق زجاجي لمدة 15 يومًا في حديقة بالعاصمة صوفيا لجمع أموال من أجل مساعدة صغار السن في مكافحة الإدمان بمختلف أشكاله.

يذكر أن جورجييف، يعمل كمحاضر تحفيزي وسفير للأعمال الخيرية وخاض 30 ماراثونا فائق المسافات في أنحاء العالم، من القطب الشمالي إلى كمبوديا، بالإضافة إلى سباق عدو لمسافة 217 كيلومترا فى وادى الموت بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وقال العداء البلغاري: "أريد أن أتحدى نفسي، أريد أن أظهر كيف تتغير الحالة النفسية للإنسان عند وضعه في صندوق".

فيما تم وضع صندوق بثلاثة جدران زجاجية على قاعدة أمام قصر الثقافة الوطني في مدينة صوفيا، وبالصندوق سرير وجهاز للجري، ولم يتمكن من استخدام أي كتب أو جهاز الكمبيوتر أو الهاتف، ولكنه كان يتحدث مع الجمهور لمدة 30 دقيقة فقط يوميًا.

الماراثون عداء الماراثون البلغاري مكافحة الادمان كمبوديا ولاية كاليفورنيا