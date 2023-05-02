"الدفاع الروسية": إجلاء أكثر من 200 شخص من السودان إلى موسكو

ذكرت وزارة الدفاع الروسية أنها تقوم بإجلاء أكثر من 200 مواطن من السودان، وهم موظفو البعثة الدبلوماسية، وعسكريون وأفراد أسرهم، ومواطنون من دول الكومنولث المستقلة والعديد من الدول الأجنبية الصديقة.

وأفادت الوزارة - في بيان، نقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية، اليوم /الثلاثاء/ - بأنه عقب قرار من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، "تم إجلاء الأشخاص على متن طائرات النقل العسكري التابعة للقوات الجوية الروسية".

وأضافت أن "4 طائرات من طراز (إي إل-76) تقل أكثر من 200 شخص، بالإضافة إلى الأشخاص وشحنات من السودان إلى روسيا الاتحادية".

من جانبها.. أفادت وزارة الخارجية البيلاروسية، مساء أمس /الاثنين/، بأن 10 مواطنين من بيلاروسيا، بينهم طيارون، كانوا في السودان، سافروا من الخرطوم إلى موسكو في رحلة إجلاء.