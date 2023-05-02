برلمانية: انطلاق جلسات الحوار الوطني غدا ضربة البداية نحو الجمهورية الجديدة

اعتبرت الدكتورة دينا أحمد إسماعيل عضو مجلس النواب، انطلاق الجلسة الافتتاحية لبدء الحوار الوطني غداً الأربعاء بمشاركة واسعة وفعالة من مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء، يعد بمثابة ضربة البداية نحو الجمهورية الجديدة لوضع خارطة طريق للحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية .

وأعربت "إسماعيل" فى تصريحات لها اليوم عن ثقتها التامة فى أن جلسات الحوار الوطني ستكون معبرة عن الرأى العام المصرى بجميع انتماءاته واتجاهاته السياسية والشعبية والحزبية خاصة بعد إعلان إدارة الحوار الوطني عن استقبال نحو 100 ألف مقترح من المواطنين مما يؤكد حرص كل المصريين على إنجاح هذا الحوار الوطنى الذى يحظى باهتمام كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي الذى يحرص كل الحرص على مشاركة كل المصريين فى صنع مستقبل أفضل لمصر وشعبها .

كما اعتبرت الدكتورة دينا أحمد إسماعيل الحوار الوطني بمثابة فرصة تاريخية وحقيقة لإثراء الحياة السياسية والحزبية في مصر وتأكيد حقيقى علي رغبة القيادة السياسية ومختلف مؤسسات الدولة في مشاركة مواطنيها لرسم مستقبل البلاد وبناء الجمهورية الجديدة بشكل حضاري وديمقراطي حقيقي موجهة التحية والتقدير لجميع القائمين على ادارة الحوار الوطنى بكل شفافية مؤكدة أن إدارة الحوار الوطني نجحت في خلق حالة من التوافق والتلاحم بين فئات الشعب ومن ثم هذه الحالة تسهم بما لا يدع مجالاً للشك في صناعة المستقبل والجمهورية الجديدة وتحقيق خطط التنمية الشاملة التي تتبناها الدولة. من خلال إعلاء المصلحة الوطنية والعمل بكل جدية على إنجاح هذا الحوار .

كما وجهت الدكتورة دينا أحمد إسماعيل التحية والتقدير لكل القوى السياسية والشعبية والحزبية التى أبدت حرصها ومشاركتها فى جلسات الحوار الوطنى، وتقدمت بجميع رؤاها حول مختلف القضايا السياسية والاقتصادية والصناعية والاجتماعية والثقافية وغيرها معربة عن ثقتها التامة فى استجابة الرئيس السيسى لجميع القرارات والتوصيات التى سوف تصدر عن الحوار الوطنى، والعمل على اتخاذ جميع الإجراءات والقرارات الرئاسية لتنفيذها .