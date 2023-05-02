الرئيس الأوكراني: تشكيل وفد للمشاركة في اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تشكيل وفد للمشاركة في مفاوضات الانضمام إلى الاتفاقية الشاملة والمتقدمة للشراكة عبر المحيط الهادئ.

وذكرت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأوكراني نشر وثيقة الموافقة على موقعه الإلكتروني.. وجاء فيها أنه "تمت الموافقة على تشكيل الوفد، على أن تكون وزيرة الاقتصاد الأوكرانية يوليا سفيريدينكو هي رئيسة الوفد".

كما يضم الوفد 6 مسؤولين آخرين يمثلون وزارات الاقتصاد والعدل والسياسة الزراعية ودائرة الجمارك الحكومية، وكذلك مكتب الرئيس الأوكراني.

كانت الشراكة عبر المحيط الهادئ هي منظمة تجارية واقتصادية دولية تهدف إلى إنشاء منطقة تجارة حرة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وتم إنشاء المنظمة على أساس اتفاقية التجارة المتقدمة بين أعضائها.