ads
الثلاثاء 02 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الرئيس الأوكراني: تشكيل وفد للمشاركة في اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تشكيل وفد للمشاركة في مفاوضات الانضمام إلى الاتفاقية الشاملة والمتقدمة للشراكة عبر المحيط الهادئ.

وذكرت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأوكراني نشر وثيقة الموافقة على موقعه الإلكتروني.. وجاء فيها أنه "تمت الموافقة على تشكيل الوفد، على أن تكون وزيرة الاقتصاد الأوكرانية يوليا سفيريدينكو هي رئيسة الوفد".

كما يضم الوفد 6 مسؤولين آخرين يمثلون وزارات الاقتصاد والعدل والسياسة الزراعية ودائرة الجمارك الحكومية، وكذلك مكتب الرئيس الأوكراني.

كانت الشراكة عبر المحيط الهادئ هي منظمة تجارية واقتصادية دولية تهدف إلى إنشاء منطقة تجارة حرة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وتم إنشاء المنظمة على أساس اتفاقية التجارة المتقدمة بين أعضائها.

الرئيس الأوكراني المحيط الهادئ أوكرانيا زيلينسكي