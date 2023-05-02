"تعليم الوادي" تستعد لتنفيذ برنامج تدريبي للطلاب على استخدام التكنولوجيا الحديثة

صرح سيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بالوادى الجديد، اليوم الثلاثاء، بأنه يجرى الاستعداد لتنفيذ برنامج تدريبى للطلاب على إستخدام التكنولوجيا الحديثة ضمن مبادرة “طور وغير” .

يأتى ذلك من منطلق حرص وزارة التربية والتعليم على تنمية وصقل مهارات وقدرات طلاب المدارس على استخدام التكنولوجيا الحديثة وتطبيقات الاوفيس وتنمية المهارات الشخصية لديهم بالإضافة لتأهليهم لسوق العمل وتعلم البرمجة والأمن السيبرانى .

وأوضح وكيل تعليم الوادي الجديد، ان المستهدفين للتدريب طلاب الصفوف الأول و الثانى والثالث الاعدادى والاول والثانى الثانوى ووفقا للتعاون المشترك مع إداراة التطوير التكنولوجى بالمديرية.



وأكد عطية ان التدريب يجرى تنفيذه (أون لاين) لجميع طلاب الادارات الخمس من خلال المدربين التابعين للمبادرة بعد اجتيازهم التدريب والاختبارعلى ان تبدأ التدريب خلال فترة اجازة اخر العام (أون لاين) من اول يونيو حتى نهاية سبتمبر 2023.

التسجيل الكترونى من خلال الرابط التالى https://forms.office.com/r/135V5QixRi