تشريح جثة شاب سقط من أعلى عقار بالسلام

أمرت نيابة السلام بتشريح جثة شاب سقط من أعلى عقار سكنى لبيان سبب الوفاة، كما صرحت النيابة بالدفن عقب الانتهاء من اعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات .

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة إخطارا من المستشفيات يفيد بوصول شاب مصاب بكسور ونزيف خارجي ووفاته بادعاء السقوط من علو بدائرة قسم شرطة السلام ثان، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شاب فى العقد الثالث من عمره، إثر إصابته بتهشم في الجمجمة، وتم نقل الجثة الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق