وزير الري: التوسع في منظومة التليمتري يسهم في تحسين عملية توزيع المياه

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً، اليوم الثلاثاء، لبحث إجراءات التوسع في منظومة التليمتري والربط بين هذه المنظومة وعملية إدارة وتوزيع المياه بالادارات المختلفة بالمحافظات.

وصرح الدكتور سويلم، بأن التوسع فى منظومة التليمترى القائمة على شبكة الترع وتطويرها وربطها مع منظومة توزيع المياه الحالية سيحقق المزيد من المراقبة والمتابعة لهذه الشبكة وتحسين عملية ادارة وتوزيع المياه.

واستعرض الدكتور سويلم موقف منظومة التليمترى بالمحافظات والتي تستخدم في قياس مناسيب ونوعية المياه بشبكات الترع والمصارف ومحطات الرفع والآبار الجوفية من خلال 400 محطة تقع بمختلف المحافظات .

كما استعرض موقف منظومة التليمترى بمحافظة الفيوم والتى أسهمت فى تحسين عملية إدارة ومراقبة مناسيب المياه بالترع والمصارف بالمحافظة خاصة فى ظل ما تتمتع به المحافظة من طبيعة متفردة فى نظامى الرى والصرف، وذلك من خلال 16 نقطة مراقبة تمكن مسئولى إدارة وتوزيع المياه من مراقبة حالة الشبكة بشكل لحظى واتخاذ اللازم حال حدوث أي طارئ.

ووجه الدكتور سويلم بإعداد حصر بكافة الاحتياجات المطلوبة من المهندسين والفنيين والأجهزة للتوسع فى منظومة التليمترى وتطويرها لرصد وقياس التصرفات، مع الاستمرار فى صيانة الأجهزة الموجودة حالياً بالمواقع المختلفة بالمحافظات لضمان تشغيلها بكفاءة على مدار الساعة .