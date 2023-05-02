أحمد سامي يحذر لاعبي سموحة من انتفاضة غزل المحلة

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، بقيادة أحمد سامي، ضيفاً على نظيره غزل المحلة، في السابعة مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب استاد غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة رقم ٢٧ من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

ومن جانبه، يسعى أحمد سامي ورجاله خلال مباراة المحلة، حصد الثلاث نقاط، وتعويض الخسائر الأخيرة خاصة في آخر جولتين أمام الاتحاد السكندري والأهلي، تلقاها خلال منافسات مشواره بمسابقة الدوري الممتاز.

حذر أحمد سامى، المدير الفنى لفريق سموحة، لاعبى الفريق السكندرى من انتفاضة لاعبى غزل المحلة في المواجهة المرتقبة، خاصة بعد وجود جهاز فنى جديد لقيادة زعيم الفلاحين.

وطالب« سامى» لاعبيه بضرورة بذل الجهد من أجل حصد الثلاث نقاط أمام غزل المحلة، من أجل الابتعاد عن منطقة صراع الهبوط بعد انتفاضة فرق قاع الدورى فى الفترة الاخيرة.

وأكد أحمد سامى للاعبين أن فريق غزل المحلة سيظهر أمامهم بشكل مغاير فى المباراة المقبلة بعد السقوط فى آخر 4 مباريات فى الدورى، خاصة بعد تولى رضا شحاتة مهمة الفريق خلفا لعبد الباقى جمال، لذلك طالب المهاجمين بضرورة استغلال الفرص التى تتيح لهم أمام مرمى المحلة لاقتناص الفوز.

وحاول الجهاز الفنى لفريق سموحة تصحيح الأخطاء التى وقع فيها لاعبو الموج الأزرق فى الفترة الأخيرة من أجل إعادة الفريق لمساره الصحيح فى الدورى.

وخاض سموحة مباراتين وديتين فى الفترة الحالية، أمام الأوليمبى وخسرها الفريق بهدف نظيف، قبل أن يفوز على فريق سبورتنج بثلاثة أهداف مقابل هدفين، المباراة التى أقيمت على ملاعب سموحة.

ويحتل سموحة المركز العاشر فى جدول ترتيب الدورى برصيد 31 نقطة، بعدما خاض 26 مباراة فاز فى 7 مباريات وتعادل فى 10 لقاءات وتلقى الهزيمة فى 9 مواجهات.

بينما يحتل غزل المحلة المركز الـ12 برصيد 30 نقطة، جمعهما من 26 مباراة خاضها حتى الآن خلال مشواره بمسابقة الدوري، فاز في 8 وتعادل في 6 مباريات، وخسر في 12 مباراة.