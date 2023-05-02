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الثلاثاء 02 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

اليوم.. محاكمة جديدة لمرتضى منصور بتهمة سب محمود الخطيب وأسرته

مرتضي منصور
مرتضي منصور
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تنظر المحكمة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة مرتضى أحمد منصور فى القضية رقم 728 لسنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة.

وكان محمد عثمان المحامى تقدم ببلاغ للنائب العام بتاريخ 19/8/2022 بصفته وكيلًا عن الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى اتهم منصور بارتكاب جرائم السب القذف وخدش سمعه العائلات والطعن في الأعراض ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي فى ارتكاب جريمة من خلال مداخلة بأحد البرامج الرياضية بتاريخ 18 أغسطس من العام الماضي عقب صدور حكم نهائي واجب النفاذ بحبسه شهر مع الشغل.

وطلبت النيابة معاقبة المتهم بالمواد 171-302-303-306-308 من قانون العقوبات والمادة 2/76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات.

ببلاغ للنائب العام مرتضى منصور محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي محمود الخطيب محكمة الاقتصادية مجلس إدارة النادي الأهلي