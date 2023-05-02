منتدى "مؤنث الدولي" يكرم هبة صلاح لتميزها في نشر أبحاث تخدم المجتمع

عقدت فعاليات الدورة الأولى من منتدى مؤنث الدولي للتنمية وريادة الأعمال برئاسة سمية عبدالغفار، بمسرح وزارة الشباب والرياضة، وجرى اختيار الأستاذة الدكتورة هبة صلاح حامد أستاذ فسيولوجية الأسماك بجامعة عين شمس وتكريمها كإحدى النماذج النسائية المصرية المشرفة والمتميزة على الصعيد العلمي والعملي.

أقيم المنتدى تحت رعاية وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارة التضامن الاجتماعي.

يشار إلى أن الأستاذة الدكتور هبة صلاح، حصلت على درجة أستاذ بالتميز العلمي أقل من ٤٠ سنة وهى تعد أصغر استاذ بجامعة عين شمس؛ وذلك لتميزها فى نشر أبحاث دولية تطبيقية تخدم المجتمع المصري ودورها وإسهاماتها كشخصية نسائية مؤثرة فى المجتمع، وذلك لاهتمامها بقضايا المرأة كما أن للدكتورة هبة صلاح العديد من الأنشطة العلمية والبيئية، بالإضافة لحصولها على العديد من الجوائز والتكريمات منها: جائزة الباحث المتميز Best Researcher Award من مؤسسة pencis الدولية بدبى - دولة الإمارات العربية عام ٢٠٢١ فى مجال العلوم والطب والتكنولوجيا لفئة شباب الباحثين أقل من ٤٠ سنة، وجائزة أفضل أستاذة جامعية عربية فى مجال العلوم عام ٢٠٢٠ وجائزة مكرم مهنى فى علوم الحياة عام ٢٠١٩.

كما كرمت إدارة منتدى مؤنث الدولى دكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، ومايا مرسى رئيس المجلس القومي للمرأة، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات العامة والنماذج النسائية البارزة في العديد من المجالات العلمية و الفنية والأدبية والفكرية والاقتصادية.

وعلى جانب آخر أكد محمد الديب المقرر العام للمنتدى أن الدورة الثانية لمنتدي مؤنث سوف تقام فى مارس 2024 بدولة الإمارات العربية المتحدة، خاصة أنه يهدف إلى العديد من الأمور التي تساعد المرأة المصرية والعربية ايضا منها تنمية الموارد الاقتصادية والتكنولوجية للدول من خلال المشروعات التي تقوم بها المرأة.

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