أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 2 مايو 2023

استقرت أسعار الذهب، خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، 2 مايو 2023، وذلك على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى - فئة نحو 2,983 جنيه للبيع و 3,017 جنيه للشراء.

بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 - الأوسع انتشارًا بين الأعيرة الذهبية نحو 2,610 جنيه للبيع و 2,640 جنيه للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 - الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 2,237 جنيه للبيع و2,263 جنيه للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14-الأقل فئة بين الأعيرة الذهبية نحو 1,740 جنيه للبيع و 1,760 جنيه للشراء.

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 20,880 جنيه للبيع و 21,120 جنيه للشراء.

وسجل سعر أوقية الذهب نحو 92,767 جنيه للبيع، و 93,833 جنيه للشراء.

واخيرا بلغ سعر كيلو الذهب نحو 2,982,857 جنيه للبيع، و 3,017,143 جنيه للشراء.