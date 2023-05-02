اليوم.. «زراعة النواب» تناقش بناء العقارات على جانبي الترع ومناطق الصرف المغطى بالمخالفة للقانون

تعقد لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، اجتماعسين لها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب هشام الحصري، لمناقشة 5 طلبات إحاطة.

تناقش اللجنة خلال اجتماعها الأول: طلبي الإحاطة المقدمين من النائب/ عامر الشوربجى، بشأن رفض الشحنات التصديرية الزراعية من عدد من الدول الأوروبية بسبب وجود متبقيات مبيدات، وإنشاء منطقة صناعية على أرض محطة الإنتاج بقرية الجميزة مركز السنطة محافظة الغربية لإقامة مجمع مصانع الزبيب.

فيما تناقش خلال اجتماعها الثاني: طلبي الإحاطة المقدمين من النائب/ أسامة فتحي عبدالرحمن، بشأن تغطية مسافة 100م بترعة المربع في مدخل قرية جزيرة الأحرار مركز طوخ محافظة القليوبية، وتغطية 150م أمام المعهد الديني بمشتهر بمركز طوخ محافظة القلوبية.

كما تناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب/ محمود الضبع، بشأن انتشار ظاهرة بناء العقارات على جانبي الترع ومناطق الصرف المغطى ودون مراعاة حرم الطريق وذلك بالمخالفة للقانون.

