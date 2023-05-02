استمرار حبس تاجر وعامل أصابا آخرين بمشاجرة بالأسلحة النارية في بدر

جدد محكمة جنح الشروق وبدر، اليوم الثلاثاء، حبس تاجر وعامل، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بإصابة عاملين برش خرطوش خلال مشاجرة بالأسحلة النارية بنطاق قسم شرطة بدر، في منطقة القاهرة الجديدة.

وكشفت التحقيقات أن البداية كانت عندما تبلغ لقسم شرطة بدر بوجود مشاجرة بسلاح خرطوش ومصابين بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص تم التقابل مع (عاملين بإحدى الشركات مصابين بشظايا خرطوش متفرقة بالجسم - مقيمان بدائرة القسم)، وقررا بأنه حال عودتهما من عملهما واستقلالهما سيارة نقل قيادة أحدهم "ملك مدير الشركة محل عملهما " بها ثقوب آثار رش خرطوش بالباب الأيسر للسيارة بالطريق محل البلاغ فوجئا بسيارة يستقلها 3 أشخاص قام أحدهم بإطلاق عيار خرطوش تجاههما.

واتهما (مقاول ، مقيم بمحافظة الجيزة) بتحريض مستقلى السيارة سالفة الذكر لوجود خلافات مالية بينهم وتوعده بإيذائهم.

بإجراء التحريات ومن خلال التعامل الفنى أمكن تحديد السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة ، وتبين كونها "مستأجرة من أحد الأشخاص بدون ترخيص" وأن وراء ارتكاب الواقعة كلا من (تاجر ، عامل "له معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظة الجيزة ).

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعى الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما حال تواجدهما بمحافظة الجيزة ، وبحوزتهما (سيارة " قيادة أحدهم" - فرد خرطوش وطلقتان من ذات العيار .. المستخدمان فى ارتكاب الواقعة )، وبمواجهتهما بأقوال المجنى عليهما اعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه لوجود خلافات مالية بينهما وبين مالك الشركة عمل المجنى عليهما، وعدم قيام مالك الشركة بتسديد المديونية، فقاما بارتكاب الواقعة لإجباره على سداد المبلغ .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية .