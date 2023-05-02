اليوم.. 4 طلبات إحاطة على طاولة «صناعة النواب»

تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب، اجتماعين لها اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس معتز محمود، لمناقشة 4 طلبات إحاطة.

تناقش اللجنة خلال اجتماعها الأول: طلبي الإحاطة المقدمين من: النائب عماد الدرجلي، بشأن المغالاة في تسعير متر الأرض في المنطقة الصناعية بالقطامية بمحافظة القاهرة، حسبما ورد بطلب الإحاطة، و النائبة أمل عصفور، بشأن قيام الهيئة العامة للتنمية الصناعية بوضع تسعير للمناطق الصناعية بمحافظة بورسعيد لا يشكل جذباً للاستثمار، حسبما ورد بطلب الإحاطة.

فيما تناقش خلال اجتماعها الثاني: طلب الإحاطة المقدم من النائبة ميرفت عازر، بشأن عدم تنفيذ المنطقة الصناعية على قطعة الأرض المخصصة لها بكفر المقدام بمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، حسبما ورد بطلب الإحاطة.

بينما تناقش خلال اجتماعها الثالث طلب الإحاطة المقدم من النائب أسامة عبد العاطي، بشأن عدم وجود مناطق صناعية في السنبلاوين وتمي الأمديد بمحافظة الدقهلية، حسبما ورد بطلب الإحاطة.

