ضبط 300 كيلو من الأسماك المحظور تداولها في دمياط

واصلت مديرية الصحة بدمياط حملاتها المستمرة في الرقابة على الأغذية بالأسواق بعزبة البرج في أقل من ٢٤ ساعة من زيارتهم الأخيرة في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان والدكتورة منال عوض محافظ دمياط بإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية وبناءً على التعليمات المشددة من الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة .

قامت لجنة من إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية وفريق من مكتب أغذية دمياط ومدير المكتب الفني بالإدارة العامة لمراقبة الأغذية بوزارة الصحة، وذلك فجر اليوم بمداهمة إحدى الثلاجات بعزبة البرج وتم ضبط 300 كيلو من الأسماك المحظور تداولها مثل أسماك الأرنب السامة وغيرها، وذلك بمنطقة عزبة البرج.

تم تحرير محضر ضبط بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وحذرت مديرية الصحة بدمياط التجار الذين يقومون بسلخ سمكة الأرنب وبيعها على شكل قطع فيلية لإخفاء ملامحها، حتى لا يتمكن المواطنون من التعرف على نوع السمكة بوقوعهم تحت المسئولية الجنائية حيث أن أعراض التسمم بسمكة الأرانب قد تؤدي إلى الوفاة، بسبب سميتها الشديدة التي تسبب توقف الجهاز التنفسي ثم الوفاة .

شددت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط على إحكام الرقابة على المنشآت الغذائية لضمان وصول غذاء آمن وصحي وبناء على التعليمات المشددة من الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة .

وتحركت حملة مكبرة من ادارة مراقبة الأغذية بالمديرية وفريق من مراقبة الأغذية بإدارة دمياط بحملة مرور مفاجئة بالتنسيق الأمني مع شرطة البيئة والمسطحات المائية ومدير المكتب الفنى بالإدارة العامة لمراقبة الأغذية بوزارة الصحة بالقاهرة على ثلاجات وسوق السمك بمدينة عزبة البرج وذلك لإجراء المداهمة والتفتيش المفاجئ لضبط السوق والبحث عن سمكة الأرنب السامة المحظور تداولها .

والجدير بالذكر أنه تم التأكد من سلامة الأسماك المعروضة بالفحص الظاهرى ولم يتم العثور على أى نوع من الأسماك السامة حيث تأتي تلك الحملات فى ضوء حرص مديرية الصحة بدمياط على صحة وسلامة المواطنين.