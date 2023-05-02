"حماة الوطن" بسوهاج يثمن قرارات الرئيس الجديدة لدعم العمالة غير المنتظمة

قالت نانسي عوني، أمين مساعد أمانة الشئون السياسية لحزب حماة الوطن بسوهاج، إن أساس بناء اى دولة وتقدمها قائم على عمالها، والمصريين يقدسون العمل منذ الحضارة المصرية القديمة ولا زالوا يعملون بكل جد واجتهاد من أجل رفعة مصرنا الحبيبة.

وأضافت عوني في تصريحات خاصة لـ “البوابة نيوز” بمناسبة عيد العمال: “أن خطاب الرئيس جاء مهنئاً ومشيداً بدور العمال المشهود فى بناء وطننا العزيز وحرصه على تقديم كافة سبل الدعم لكل عمال مصر منتظمة وغير منتظمة، الشباب ونساء وذوى الهمم، حيث إن الرئيس قام سابقا برفع الحد الأدنى للاجور وزيادة أجور كافة العاملين بالقطاع العام وتعزيز برامج الحماية والعمل على دمج ذوى الاحتياجات الخاصة والتأكيد على كافة القطاعات العامة والخاصة وقطاع الأعمال على ضرورة الالتزام بتطبيق النسبة المقررة قانونا ٥% من تشغيل ذوى الاحتياجات الخاصة بل والعمل على تنمية مهاراتهم ”.

وثمنت عوني قرارات الرئيس الجديدة فى دعم العمالة غير المنتظمة عن طريق صرف إعانة لهم قدرها ألف جنيه، وإنشاء صندوق خاص بهم وتفعيله فور الانتهاء من إنشائه، وإصدار وثيقة جديدة من "شهاده أمان" لتغطية كافة إصابات العمل والتأمين على الحياة لهم.

وتابعت: "ونحن نعلم جيداً دور الرئيس بتقديم كافة أوجه الاهتمام والدعم للمرأة، حيث أكد استمرار تفعيل الخطة الوطنية للمساواة بين الجنسين الرجل والمرأة فى مجال العمل ، حيث وجه الرئيس بسرعة العمل على تحقيق تلك المساواة وزيادة معدلات تشغيل النساء وتنمية مهارتهن وتوفير بيئة عمل آمنة لهن ودمجها بسوق العمل وضمان توفيقها بين مقتضيات الوظيفة والواجبات الأسرية، وتشجيع الشباب فى ريادة الأعمال وإقامة مشروعاتهم الخاصة وعمله الدائم على محاولات توفير فرص عمل لهم".

وتابعت: "مصر قادرة دائما وأبداً على مواجهة كافة التحديات التى نمر بها بسواعد عمالنا الأكفاء وتحقيق التقدم والتنمية الاقتصادية لوطننا العزيز".