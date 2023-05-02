الجيش الأمريكي يتعقب منطادًا يحلق فوق هاواي

أعلن ثلاثة مسؤولين أمريكيين، أن الجيش الأمريكي يتعقب منطادا مجهول المصدر والوجهة، حلّق فوق جزر هاواي، حسبما أفادت قناة "NBC TV"، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

وبحسب القناة التلفزيونية، حلق المنطاد فوق الأرخبيل التابع للولايات المتحدة، لكنه ظل في منطقة بعيدة عن المواقع السرية.

وقال البيان: "الجيش يتتبعه (المنطاد) منذ نهاية الأسبوع الماضي، وخلص إلى أنه لا يشكل تهديدا للطائرات أو الأمن القومي ولا يرسل أي إشارات". الآن يطير المنطاد ببطء فوق المحيط الهادئ باتجاه المكسيك.

وفي فبراير الماضي، أسقط الجيش الأمريكي منطادا فوق المحيط الأطلسي زعم أنه يستخدمه الصينيون لجمع معلومات استخباراتية.

وذكرت شبكة NBC أن "السلطات الأمريكية لا تعتقد أن المنطاد يخص الصينيين، لكنها لم تحدد بعد مالكه".