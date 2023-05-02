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الثلاثاء 02 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

"واس": وصول 41 سعوديًا و171 من رعايا 9 دول من السودان إلى جدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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وصل  عبر سفينة الملك "أبها" إلى مدينة جدة 41 مواطنًا سعوديًا، و171 شخصًا من 9 دول.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن المملكة حرصت على توفير كامل الاحتياجات الأساسية لرعايا الدول الشقيقة والصديقة؛ تمهيدًا لتسهيل مغادرتهم إلى أوطانهم، وبذلك يصل إجمالي من تم إجلاؤهم من السودان منذ بدء عمليات الإجلاء نحو 5409 أشخاص (225 مواطنًا سعوديًا، ونحو 5 آلاف و184 شخصًا ينتمون لـ 102 جنسية).

وبحسب الوكالة، شملت الدول التي جرى إجلاء رعاياها اليوم: أفغانستان، والفلبين، وجزر القمر، وسيريلانكا، وأوكرانيا، ومدغشقر، والمملكة المتحدة، وسوريا، والولايات المتحدة الأمريكية.

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