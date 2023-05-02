السيطرة على حريق بشقة سكنية بسبب ماس كهربائى بالمنيا

تمكنت قوات الحماية المدنية بالمنيا من السيطرة على حريق نشب بمسكن عروسين، بعد زفافهما بأيام قليلة، بمدينة العدوة شمال المنيا، بسبب ماس كهربائي.

وتلقت الأجهزة الأمنية في محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد نشوب حريق، بمسكن عروسين، بمدينة العدوه، في أقصي شمال غربي المحافظة، عقب زفافهما بأيام قليلة.

وانتقل فريق الحماية المدنية، وتم إخماد الحريق والسيطرة عليه، قبل امتداده لباقي الأدوار والمنازل المجاورة، وذلك دون إصابات بشرية.

وتسبب الحادث في احتراق بعض محتويات المسكن، دون أضرار بشرية، وكشفت التحريات الأولية، أن الحريق نتيجة ماس كهربائي دون وجود شبهه جنائية، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، وتم إخطار المعمل الجنائي لتحقيق الأدلة للمعاينة.

وفي وقت سابق أخمدت قوات الحماية المدنية، الجمعة الماضية، حريق اندلع داخل منزل بقرية تلة التابعة لمركز المنيا، وبانتقال الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية تبين نشوب حريق بمنزل "طه عبود"، بسبب حدوث ماس كهربائي وتم إخماده والسيطرة عليه قبل امتداده دون إصابات بشرية، فيما انحصرت الخسائر المادية علي احتراق بعض أثاث المنزل بالطابق الثالث.