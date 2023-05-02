سوريا تواصل التصدي للعدوان الإسرائيلي.. رشقات صاروخية إسرائيلية على محيط مدينة حلب.. خروج مطار حلب الدولي عن الخدمة.. نيبينزيا يستنكر صمت مجلس الأمن الدولي على تلك الاعتداءات

تواصل الدفاعات الجوية السورية التصدي لهجمات الطيران الإسرائيلي المتكررة على الأراضي السورية، مع عدم وجود رد فعل من الأمم المتحدة عليها، وتستمر تلك الاعتداءات في أوقات متقاربة مما ينتج عنها خسائر بشرية ومادية وحالة من عدم الاستقرار على الأراضي السورية.

ووفقًا لوكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا" أن العدوان الإسرائيلي استهدف محيط مطار حلب وعدة نقاط في مدينة حلب برشقات من الصواريخ الإسرائيلية، والدفاعات الجوية تصدت لتلك للعدوان الإسرائيلي وتسقط عددًا منها.

كما أوضحت "سانا" أن تلك الاعتدءات الإسرائيلية نتج عنها استشهاد عسكريًا سوريًا وأصيب خمسة آخرون ومدنيان اثنان.

وتسببت تلك الاعتداءات الإسرائيلية برشقات الصواريخ على مطار حلب الدولي وعدة نقاط في مدينة حلب ، في خروج المطار عن الخدمة.

وفي وقت سابق يوم السبت، أعلنت وكالة الأنباء السورية بأن الدفاعات الجوية تصدت لأهداف معادية في سماء مدينة حمص، ونتج عن تلك الاعتداءات إصابة ثلاثة مدنيين ووقعت أضرار مادية جراء العدوان الإسرائيلي على محيط مدينة حمص.

وفي وقت سابق، أدان المبعوث الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أمام مجلس الأمن الدولي، يوم الخميس، تصعيد الهجمات الإسرائيلية على سوريا منذ بداية عام 2023 وعدم رد فعل قيادة الأمم المتحدة على هذه الهجمات.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن نيبينزيا قوله: "نحن قلقون من تصاعد الغارات الجوية الإسرائيلية على الأراضي السورية، فمنذ بداية العام الجاري، تم تنفيذ أكثر من 10 من هذه الهجمات، نتج عنها خروج مطار حلب الدولي، الذي يستخدم لإيصال معونات إنسانية لضحايا زلزال مدمر عن الخدمة مرتين، ومثل هذه الأعمال العسكرية التي تنتهك سيادة سوريا والدول العربية المجاورة، فضلا عن عدم وجود أي رد فعل من القيادة الأممية، تثير بالغ الأسف والاستنكار".

وتابع المبعوث الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة أن إمكانات آلية المساعدة السورية عبر الحدود قد استنزفت منذ فترة طويلة، ويتم استخدامها الآن لأهداف لا علاقة لها بالمساعدات الإنسانية.

كما انتقدت وزارة الخارجية السورية صمت مجلس الأمن الدولي وعدم التحرك لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني والأراضي السورية.

ونقلت وكالة الأنباء السورية بيان الخارجية السورية الذي ألقاه بالنيابة مندوب سوريا الدائم السفير بسام صباغ أمام الاجتماع الوزاري لمجلس الأمن الدولي وأكد خلاله أن سوريا تدين بشدة اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على المسجد الأقصى وتستنكر استمرار الصمت الدولي حيال جرائم الاحتلال الهادفة إلى إشعال المنطقة ودفعها إلى مستويات أعلى من التوتر وعدم الاستقرار.