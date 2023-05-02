أزمة السوبر.. سمعة الكرة المصرية علي المحك.. وموقف وزارة الرياضة يحسم الموقف

مازالت أزمة مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك والمقرر لها 5 مايو المقبل تلقي بظلالها على الساحة الرياضية داخل مصر وخارجها وأصبحت سمعة الكرة المصرية على المحك بعد تزايد وتيرة الصراع بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك وبينهم اتحاد الكرة قبل لقاء السوبر بسبب مشاركة لاعب المارد الأحمر محمود عبد المنعم كهربا.

أصبح موقف المباراة فى علم الغيب نتيجة الأحداث المتلاحقة والبيانات المتصاعدة بين أطراف الأزمة.

تدخل وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي أصبح ضروريا لحسم الموقف وإنقاذ سمعة الكرة المصرية داخليا وخارجيا.

وأعلن نادى الزمالك اعتذاره رسميا عن المشاركة فى مباراة السوبر أمام الأهلى والتى من المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل فى الإمارات.

جاء هذا القرار بعد إعلان مرتضى منصور عبر فيديو على قناته على يوتيوب بأن الزمالك لن يشارك فى لقاء السوبر بسبب ما يتعرض له من ظلم كبير لصالح منافسه خاصة فى أزمة إيقاف اللاعب محمود عبد المنعم كهربا.