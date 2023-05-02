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الثلاثاء 02 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

طاقة الرياح في طريقها إلى الإزدهار

طاقة الرياح
طاقة الرياح
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اجتمع ممثلون من تسع دول أوروبية في بلجيكا الأسبوع الماضي لمناقشة خطط تعزيز إنتاج طاقة الرياح في بحر الشمال.
وتهدف هذه القمة لزيادة قدرات الدول الأوروبية على صعيد طاقة الرياح في بحر الشمال، في تحد لتسريع نزع الكربون في القارة العجوز.
كل هذا فيما يبدو مستقبل مزارع الرياح البحرية أكثر أمانًا من أي وقت مضى.

ولكن هل تجد البلدان النامية أيضًا مكانًا لها في هذه الصناعة عالية التكلفة وذات التكنولوجيا العالية؟.

وكان هنريك ستيسدال يفكر في توربينات الرياح منذ أن كان مراهقًا، وصنع أول توربينات تعمل بالرياح في سن 16 ،وويرى ستيسدال أن توربينات الرياح البحرية هي الخطوة الكبيرة التالية في سعينا للحصول على طاقة نظيفة مستدامة.

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