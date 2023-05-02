لهذا السبب ينصح الأطباء بعلاج الأقدام المسطحة

تختلف قدم الإنسان من شخص لآخر فبعض الناس يمتلكون قدما عادية وآخرون يمتلكون قدما مسطحة و بالتأكيد هذا الاختلاف يكون له تأثير على الشخص وطبيعة حياته فأحد الأسباب بعدم القبول بالخدمة العسكرية تكون القدم المسطحة، فأغلب من يمتلكون القدم المسطحة يكون ببساطة لأشخاص يرثونها من والديهم، ولكن أحيانا يمكن أن يكون نتيجة لعظام القدمين لا تكون قد تشكلت بالشكل الصحيح داخل الرحم.

وفي بعض الحالات قد تؤثر حالة القدم المسطحة على العضلات والأعصاب مثل الشلل الدماغي أو ضمور العضلات، واستطالة النسيج الضام حول القدمين بشكل مفرط مما يؤدي إلى التهابه، وقد يكون ذلك نتيجة ارتداء الأحذية غير الداعمة، الإصابات أو التهاب المفاصل الروماتويدي .

وينصح الأطباء بضرورة علاج الأقدام المسطحة لتجنب حدوث المشكلات المرتبطة بوجودها، وغالباً ما يوصى بالعلاجات غير الجراحية أولاً، إلا أنه في بعض الحالات قد تكون الحاجة شديدة للتدخل الجراحي وبعض الحالات ينصح فيها بارتداء أحذية طبية أو ممارسة تمارين معينة وعدم الوقوف أو المشي لفترات طويلة لتجنب التعب أو الإصابة باثار جانبية.