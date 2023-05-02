وزيرة الخزانة الأمريكية: الولايات المتحدة مهددة بالتخلف عن سداد ديونها

حذرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين أمس الاثنين، من أن الولايات المتحدة مهددة بالتخلف عن سداد ديونها اعتبارًا من بداية يونيو، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.

وفي رسالة إلى رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي، قالت يلين: "أفضل تقديراتنا تقول إننا سنعجز عن الاستمرار في الوفاء بجميع التزامات الحكومة بحلول مطلع يونيو، وربما اعتبارا من 1 يونيو، إذا لم يرفع الكونغرس أو يعلق سقف الدين قبل ذلك التاريخ".

وتأتي تصريحات وزيرة الخزانة وسط خلاف بين الجمهوريين والديمقراطيين بشأن رفع سقف الاقتراض.