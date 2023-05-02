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الثلاثاء 02 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

وزيرة الخزانة الأمريكية: الولايات المتحدة مهددة بالتخلف عن سداد ديونها

وزيرة الخزانة الأمريكية
وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين
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حذرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين أمس الاثنين، من أن الولايات المتحدة مهددة بالتخلف عن سداد ديونها اعتبارًا من بداية يونيو، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.

وفي رسالة إلى رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي، قالت يلين: "أفضل تقديراتنا تقول إننا سنعجز عن الاستمرار في الوفاء بجميع التزامات الحكومة بحلول مطلع يونيو، وربما اعتبارا من 1 يونيو، إذا لم يرفع الكونغرس أو يعلق سقف الدين قبل ذلك التاريخ".

 وتأتي تصريحات وزيرة الخزانة وسط خلاف بين الجمهوريين والديمقراطيين بشأن رفع سقف الاقتراض.

وزيرة الخزانة الأمريكية الولايات المتحدة التخلف عن سداد ديونها