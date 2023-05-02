أطباء يوضحون شكل الجلد بعد التعرض المباشر للشمس

مع دخول فصل الصيف يحذر أطباء الجلدية من التعرض المباشر لآشعة الشمس ولساعات طويلة، ويؤكد الأطباء على ضرورة استخدام واقي الشمس عند التعرض لتلك الآشعة لحماية الجلد من الالتهابات أو حدوث مشاكل جلدية قد تصل إلى سرطان الجلد بعد فترات من التعرض المباشر والمستمر للشمس خاصة وقت الذروة.

ووضع الأطباء صورة توضح شكل خلايا الجلد حينما تتعرض لضربة الشمس فبعد التعرض لحروق الشمس، يصبح الجلد ملتهباً للغاية، وبالتالي فإن الجسم يقوم بإزالة طبقة البشرة المقشرة والتالفة لتجديدها واستبدالها بخلايا الجلد الجديدة وتظهر الصورة كأنه حرق مباشر في الجلد وحصول تلف في طبقات الجلد الأولى.

ويؤكد الأطباء ضرورة تغطية الجلد في حالة التعرض للشمس المباشرة، لتجنب التعرض لها خلال أوقات الذروة وارتفاع الحرارة، ووضع واقي الشمس وترطيب الجسم والجلد بالماء والعصائر بشكل مستمر، وإذا حدث التهابات للجلد فهناك الكريمات المخصصة لهذه الحالات يجب استخدامها على الفور حتى لا تتفاقم حالة التهاب الجلد.