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الثلاثاء 02 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي بمحيط مدينة حلب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، بسماع أصوات انفجارات في محيط مدينة حلب، كما أوضحت أن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في محيط المدينة وتسقط عددًا من صواريخ العدوان.

وفي وقت سابق يوم السبت، أفادت وكالة أنباء "سانا" أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف معادية إسرائيلية في سماء مدينة حمص.

كما أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، في وقت سابق أن موسكو تدين الغارات الإسرائيلية المتزايدة على الأراضي السورية وعدم وجود أي رد فعل من قبل قيادة الأمم المتحدة عليها.

وقال نيبينزيا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي: "نحن قلقون إزاء تصاعد الغارات الجوية الإسرائيلية على أراضي سوريا".

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