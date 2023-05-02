اليوم.. غزل المحلة يستضيف سموحة والداخلية يواجه إنبي

يستضيف فريق غزل المحلة، نظيره سموحة، اليوم الثلاثاء، في الظهور الأول لرضا شحاتة، على رأس الجهاز الفني لزعيم الفلاحين، في المباراة التي تجمع الفريقين على استاد المحلة، في تمام الساعة السادسة، لحساب الجولة الـ27 من مسابقة الدوري المصري.

ويدخل غزل المحلة، لقاء اليوم، تحت قيادة فنية جديدة برئاسة رضا شحاتة، بعد قبول استقالة عبد الباقي جمال، عقب الخسارة بهدف في مباراة الجولة السابقة بهدف أمام طلائع الجيش.

ويأتي غزل المحلة في المركز الثاني عشر، برصيد 30 نقطة، بعد الفوز في 8 مباريات والتعادل في 6 أخري والخسارة في 12 مباراة، فيما يأتي سموحة في المركز العاشر برصيد 31 نقطة، بعد الفوز في 7 مباريات، والتعادل في 10 آخرين وتلقي 9 هزائم.

ولحساب الجولة ذاتها، يواجه الداخلية، نظيره إنبي، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء، على استاد بترو سبورت، ويدخل الفريق البترولي لقاء اليوم في المركز التاسع برصيد 32 نقطة، فيما يأتي الداخلية في المركز الخامس عشر برصيد 25 نقطة.