إخماد حريق هائل في مستنقعات بركة الصرف الصحي بالوادي الجديد.. صور

سيطرت قوات الحماية المدنية والإطفاء بمركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، مساء اليوم الإثنين، على حريق هائل بمستنقعات بركة الصرف الصحي بمدينة الخارجة.

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق هائل بمستنقعات بركة الصرف الصحي بمدينة الخارجة.

تبين نشوب حريق هائل بمستنقعات وزراعات وغابة بركة الصرف الصحي جنوب شرق مدينة الخارجة على بعد 10 كم من المدينة مع وجود صعوبة بسبب وعورة المنطقة الجبلية للمنطقة لإطفاء الحريق وجرى الدفع بمحركات سحب مياه متحركة لإطفاء الحريق.

ونجحت قوات الحماية المدنية في إخماد السنة النيران والتي تسببت في تفحم كميات من الأعشاب والنباتات بالمنطقة دون خسائر بشرية.

اخماد حريق هائل في مستنقعات بركة الصرف الصحي بالوادي الجديد (1)

اخماد حريق هائل في مستنقعات بركة الصرف الصحي بالوادي الجديد (2)

اخماد حريق هائل في مستنقعات بركة الصرف الصحي بالوادي الجديد (3)

اخماد حريق هائل في مستنقعات بركة الصرف الصحي بالوادي الجديد (4)