شقيق الفنان الراحل مصطفى درويش يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياته

الإثنين 01/مايو/2023 - 11:46 م

قال حاتم درويش، شقيق الفنان الراحل مصطفى درويش: إن شقيقه لم يكن يعاني من أية أمراض قلبية ولكنه تعرض لأزمة قلبية، لافتا إلى أنه عندما أصيب قبل عامين بفيروس كورونا شفي منه تماماً ولم يكن يعاني من أية تداعيات.

وكشف حاتم درويش، تفاصيل رحيل الفنان مصطفى درويش، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة ON: قائلا: "شقيقي لم يحدث أي له شيء ، فقد قد تأخر في نومه حتى موعد الإفطار وتناول إفطاره وصعد لاستكمال نومه لكنه سرعان مانزل فجأة وشعر بألم ولم يستطع أخذ نفسه حتى وفاته، وكان برفقته شقيقي الأصغر أحمد، وفوجئنا به يجري على السلم ومش عارف ياخد نفسه ومات".

وتابع: “مصطفى شقيقنا الثالث، ونحن أربعة أشقاء وأنا الأكبر ، ومصطفى كان شديد الطيبة ومخلص ومحب وإنسان محترم لم يكسر بخاطر أحد ولما كان يذهب لدمنهور في البحيرة وهي بلدنا الأصلية كان بيتصور مع كل الناس وكلهم بيحبوه، والناس كلها زعلانة عليه".