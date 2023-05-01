تنظيم الاتصالات يعتمد 823 محطة محمول جديدة لتحسين جودة الخدمات

الإثنين 01/مايو/2023 - 11:42 م

اعتمد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات 823 محطة جديدة منذ بداية عام 2023 بنسبة زيادة 5%، مقارنة بنفس الفترة من عام 2022.

كما نفذ الجهاز محطات تغطية صغيرة أعلى أعمدة الإنارة بنطاق القاهرة الكبرى للتغلب على معوقات التغطية في الأماكن التي يتعذر إنشاء محطات بها، مما يساهم في تحسين معايير جودة خدمات الاتصالات والقدرة على استيعاب حجم الحركة المتزايد بالسوق المصري.

ونفذ الجهاز القومي لتنظيم الاتصـالات ضبطيـات قضائيـة في 14 محافظة خلال الربع الأول من عام 2023 لإزالة 153 نقطة تداخل بإجمالي 140 جهاز تقوية شبكات غير معتمد، و455 هوائي مقوى شبكة والتي تؤثر سلبًا على جودة الخدمة.

وضبط الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إحدى أكبر الشركات المستوردة لأجهزة مقويات الشبكات غير الشرعية في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية حيث تم ضبط 118 جهاز تقوية غير شرعي و300 هوائي، وجاء ذلك تماشيًا مع تعديل قانون الاتصالات الذي أُقر في ديسمبر 2022 لتغليظ العقوبات المقررة على حيازة وتسويق أجهزة تقوية المحمول غير الشرعية واستيرادها دون ترخيص.

كما غرم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مقدمي خدمات المحمول بمبلغ 32 مليون جنيه عن تجاوز معايير ومحددات جودة خدمات التليفون المحمول خلال الربع الأول من عام 2023.