وزارة الشباب: الزمالك يغادر إلى الإمارات غدا لخوض لقاء السوبر

كشف مصدر خاص داخل وزارة الشباب والرياضة، أن بعثة الزمالك ستتوجه إلي الإمارات غدا الثلاثاء لخوض لقاء السوبر أمام الأهلي والمقرر لها 5 مايو الجاري .



وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن الزمالك لن ينسحب أو يعتذر علي خوض لقاء السوبر أمام الأهلي.

ومن ناحية أخرى وضع مجلس إدارة نادى الزمالك شرطا وحيدا من أجل التراجع عن قرار تأجيل سفر بعثة الفريق إلى الإمارات لخوض مباراة السوبر المصري أمام النادي الأهلي.

يذكر أنه كان من المفترض أن تتجمع بعثة الزمالك في مطار القاهرة فى تمام الساعة العاشرة مساءً من أجل السفر فى تمام الثانية عشر لخوض مباراة السوبر.

وكشف مصدر داخل نادى الزمالك أن الفريق لن يسافر إلى الإمارات قبل أن يعلن اتحاد الكرة ولجنة الانضباط موقفهما بشأن محمود كهربا لاعب الأهلى، خاصةً أن القلعة البيضاء لم يصلها أي رد بخصوص الخطابات التي تم إرسالها إلى اتحاد الكرة بشأن إيقافه، ولجنة الانضباط باتحاد الكرة لم تعلن قرارها بخصوصه.

وأبلغت إدارة نادي الزمالك لاعبي الفريق بأنه تم تأجيل سفرهم لعدة ساعات بسبب عدم صدور قرار رسمي بإيقاف كهربا ، وأنه سيتم خلال ساعات تحديد الموقف النهائي بشأن سفر الفريق ومشاركته فى المباراة من عدمها .

وكان من المفترض أن تطير بعثة الفريق فى الثانية عشر مساء اليوم ، وحال أصدرت لجنة الاستئناف قرارها خلال ساعات سيسافر الفريق فى موعده ، وحال عدم صدور قرار سيتم تأجيل السفر إلى الغد .

ومن المقرر أن تبلغ إدارة الزمالك اللاعبين عبر جروب الواتس آب بأى مستجدات .

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي فى كأس السوبر المصري يوم الجمعة المقبلة فى الإمارات