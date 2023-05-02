«باك ستريت بويز» يُقيم أولى حفلاته فى مصر.. حفلات نجوم الغناء خلال شهر مايو

يستقبل نجوم الغناء شهر مايو بعدد من الحفلات في مصر والوطن العربي ليقدموا وجبة متنوعة للجماهير، نرصد أبرز حفلات شهر مايو المقبل من خلال التقرير التالي:

محبو الفريق الغنائي صاحب الألبومات الأكثر مبيعًا «باك ستريت بويز»، كانوا على موعد معهم في أول حفل للفريق بمصر، أمس الإثنين، ضمن جولتهم حول العالم التي تتضمن حفلات بدول أفريقيا والشرق الأوسط والهند.

فريق «باك ستريت بويز» أقام الحفل في القاهرة بمنطقة زد إيست «أورا» - التجمع الخامس.

ويحيي المطرب الكبير علي الحجار في الثامنة مساء يوم ٤ من مايو، حفلًا على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية بمصاحبة فرقته الموسيقية.

ويقدم «الحجار» مجموعة متنوعة من أشهر أعماله منها: «بوابة الحلواني، الزين والزينة، علي قد ما حبينا، عارفة، الليل وآخره، مكتوبالي، زي الهوي، بطلة حكايتي، تيجيش نعيش، العروسة، لما الشتا، اضحك لوجه الله»، بالإضافة إلي باقة من أحدث أعماله منها: «يا قمر يا بعيد، وتتر مسلسل جزيرة غمام».

وشروط حضور حفلات المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، هي:

- الالتزام بالزي الرسمي «البدلة الكاملة».

- غير مسموح بالجلوس إلا في المقعد الذي تم حجزه واستلام تذكرته.

- ممنوع دخول الأطفال أقل من ٧ سنوات.

- ممنوع التصوير.

ويحيي الفنان تامر حسني، حفلًا غنائيًا يوم 5 مايو، بمركز المنارة بالتجمع الخامس، ويحيي حفلًا آخر في دولة الكويت، وتحديدًا يوم 12 مايو، ضمن فعاليات مهرجان صيف الكويت.

بينما يحيي الفنان عمرو دياب حفلًا غنائيًا يوم 12 مايو، داخل الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وتم طرح التذاكر عبر إحدى المنصات الإلكترونية ووصل سعر الطاولة الواحدة لـ100 ألف جنيه.

وتحيي النجمتان أصالة وإليسا، حفلا ضمن فعاليات مهرجان حفلات الصيف بالكويت يوم 13 مايو.

ويستعد الموسيقار عمر خيرت، لإحياء حفل أسطوري في المتحف المصري الكبير، بقيادة المايسترو ناير ناجي، وذلك في يوم 7 مايو، وطُرحت تذاكر الحفل من يوم 6 أبريل الماضي، عبر موقع الشركة المنظمة للحفل.

ويقدم «خيرت» خلال الحفل، باقة من أروع مقطوعاته الموسيقية، ومنها: «إعدام ميت، ضمير أبلة حكمت، عارفة، اللقاء الثاني، غوايش، 100 سنة سينما، الخواجة عبدالقادر، فيها حاجة حلوة».

ويستعد فنان العرب محمد عبده، لإحياء حفل غنائي ساهر، في الأردن، يوم 26 مايو، ضمن سلسلة حفلات ليالي البترا الوردية.

وطرح «عبده»، مؤخرًا أغنية الملامح من كلمات المستشار تركي آل الشيخ، وألحان ناصر الصالح، وتوزيع موسيقى للمايسترو وليد الفايد.