إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بطريق طنطا كفر الشيخ الدولي

أصيب 6 أشخاص بكسور وكدمات وسحجات وجروح قطعية ونزيف بالمخ في حادث تصادم سيارة ملاكي وجرار زراعي على طريق طنطا- كفر الشيخ الدولي في نطاق محافظة الغربية وجرى نقل المصابين إلى مستشفى المنشاوي العام لتلقي العلاج اللازم والرعاية الطيبة.

تلقي اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية إخطارا بوقوع حادث تصادم على طريق طنطا- كفر الشيخ الدولي في نطاق المحافظة وتوقف حركة المرور.

وعلي الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث وتبين تصادم سيارة ملاكي وجرار زراعي على طريق طنطا - كفر الشيخ الدولي أسفر عن إصابة 6 أشخاص بإصابات مختلفة.

تم نقل المصابين للمستشفي لتلقي العلاج وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.

