إحالة المتهم بالاتجار بالمخدرات في الشرابية للمحاكمة

أمرت جهات التحقيق بالشرابية اليوم بإحالة شاب إلي المحاكم الجنائية للمحاكمة بتهمة حيازة مواد وأسلحة نارية بقصد الاتجار وعثر بحوزته على كمية من مخدر الحشيش والايس أثناء استقلاله دراجة نارية بدون لوحات معدنية بدائرة القسم .

كانت البداية أثناء مرور قول أمني لمباحث قسم شرطة الشرابية لمتابعة الحالة الأمنية بالشارع اشتبه فى أحد الأشخاص أثناء قيادة دراجة نارية بدون لوحات معدنية، وبإيقافه وسؤاله عن التراخيص بدأت عليه علامات الريبة والقلق و بتفتيشه عثر بحوزته على فرد خرطوش وطلقة فارغة لذات العيار- كمية من مخدرى "الحشيش والآيس"- سلاح أبيض "كتر"- مبلغ مالى- هاتف محمول.

بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه والدراجة لسهولة التنقل والسلاح بقصد الدفاع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.