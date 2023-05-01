مصرع سيدة وإصابة أخرى في الأزبكية

كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع "فيس بوك" يتضمن قيام قائد سيارة بالاصطدام بسيدتين بالقاهرة ووفاة إحداهن متأثرة بإصابتها.



رصدت المتابعة الامنية، تداول مقطع فيديو عبر إحدى صفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن إصابة سيدتين حال عبورهما الطريق بدائرة قسم شرطة الأزبكية بمديرية أمن القاهرة.



وبالفحص تبين أنه بتاريخ 3/4/2023م تبلغ لقسم شرطة الأزبكية بمديرية أمن القاهرة بوقوع حادث مصادمة وإصابة سيدتين بدائرة القسم.

وبالإنتقال لمحل البلاغ والفحص تبين أنه حال سير ربة منزل – مقيمة بدائرة قسم شرطة شبرا "توفيت متأثرة بإصابتها بكسور متفرقة بالجسم"، وشقيقتها - مقيمة بدائرة قسم شرطة الزيتون "مصابة بكسور متفرقة، بدائرة القسم إصطدمت بهما سيارة "مجهولة" ولاذت بالفرار نتج عن ذلك إصابتهما المنوه عنها والتى أودت بحياة الأولى.



وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفنى أمكن تحديد السيارة المتسببة فى الحادث وتبين أنها قيادة أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الجيزة، وأنه وراء إرتكاب الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهته أيد ما سبق ، وعلل هروبه من محل الواقعة "خشية ضبطه" وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.