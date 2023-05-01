وزير خارجية التشيك يتوجه إلى واشنطن في زيارة تتضمن التوقيع على اتفاقية "أرتميس"

يتوجه وزير الخارجية التشيكي يان ليبافسكي اليوم /الاثنين/ إلى الولايات المتحدة في زيارة دبلوماسية تتضمن التوقيع على اتفاقيات "أرتميس" الخاصة بالفضاء.

وذكر راديو (براغ الدولي) في نشرته الإنجليزية أنه من المخطط أن يجتمع ليبافسكي بنظيره الأمريكي أنتوني بلينكن لبحث تقديم المزيد من المساعدات إلى أوكرانيا وأمن الطاقة ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ، فضلا عن الذهاب إلى وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) للتوقيع على اتفاقيات أرتميس، وهي مبادرة أمريكية للتعاون الدولي في استكشاف القمر والمريخ والأجرام السماوية الآخرى والتي ترغب التشيك في المشاركة بها.

ومن المقرر أن يعقد أيضا وزير الخارجية التشيكي اجتماعات مع رئيسي الحزبين الديمقراطي والجمهوري والمدير التنفيذي للوكالة الأمريكية للإعلام العالمي.