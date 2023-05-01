رئيس وزراء اليابان يزور كوريا الجنوبية الأحد المقبل لبحث عدد من القضايا المشتركة

يتوجه رئيس وزراء اليابان، فوميو كيشيدا، إلى كوريا الجنوبية، يوم الأحد المقبل، في زيارة تستغرق يومين، يلتقي خلالها مع رئيس البلاد، يون سوك يول؛ لبحث عدد من القضايا المشتركة بين البلدين.

وأفادت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه"، اليوم الإثنين، بأن الزعيمين من المتوقع أن يؤكدا على تعزيز بلديهما للتعاون الأمني والتعامل مع بعض القضايا، من بينها تطوير كوريا الشمالية النووي والصاروخي.

ومن المحتمل أيضًا أن يناقش الزعيمان التعاون الاقتصادي والأمني في مجال أشباه الموصلات الإلكترونية ومجالات أخرى، وكذلك ضوابط التصدير بين البلدين.

ويأمل كيشيدا في أن تضمن الزيارة في هذا الوقت عودة البلدين بثبات إلى المسار الصحيح نحو إصلاح العلاقات.

تجدر الإشارة إلى أن الزيارة إلى كوريا الجنوبية تعد الأولى بالنسبة لرئيس وزراء ياباني منذ زيارة الراحل شينزو آبي إلى العاصمة سول في عام 2018، كما أن كيشيدا يجري حاليًا جولة في 4 دول إفريقية وسنغافورة، على أن يعود إلى اليابان يوم الجمعة المقبل.