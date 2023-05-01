الأمن القومي الأمريكي: هشاشة الوضع في السودان تشير لاستمرار الصراع

كشف جون كيربي، منسق الاتصالات بمجلس الأمن القومي الأمريكي، عن طبيعة المشهد السوداني طبقًا للتقديرات الأمريكية، التي أكدت على احتمالية استمرار وضع الاشتباكات العسكرية المسلحة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وأكد كيربي، أن "هشاشة الوضع في السودان تشير لاستمرار الصراع بين القوتين"، لافتًا إلى أن مستوى الاشتباكات انخفض بفعل الهدنة التي وافقت عليها الأطراف السودانية، إلا أن اشتباكات متقطعة جرت بين الجانبين.

وطالب كيربي أطراف الصراع في السودان بالتحلي بضبط النفس والتوقف عن الصراع، واحترام الهدنة التي وافقت عليها الأطراف السودانية مؤخرًا، والتي بموجبها تم تمديد الهدنة لمدة 72 ساعة.

وكشف منسق الاتصالات بمجلس الأمن القومي الأمريكي عن أن بلاده عملت على إجلاء رعاياها من السودان فور بدء الاشتباكات بين الجانبين، حيث وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن بتسهيل عودة المواطنين الأمريكيين من السودان برًا وجوًا.