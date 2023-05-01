المبعوث الأمريكي الخاص لليمن يبدأ جولة للخليج لإطلاق عملية سلام شاملة

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الإثنين، بدء جولة المبعوث الأمريكي الخاص لليمن تيم ليندركينج إلى الخليج لتعزيز الجهود الجارية لتأمين اتفاق جديد وإطلاق عملية سلام شاملة.

وذكرت الوزارة في إحاطة إعلامية وفقا لما أورده الموقع الرسمي للخارجية الأمريكية- أن"الولايات المتحدة تعمل عن كثب مع الأمم المتحدة والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان وشركاء آخرين للبناء على الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة والتي قدمت أطول فترة هدوء منذ بدء الحرب".

ولفتت إلى أن وساطة الولايات المتحدة لدعم عملية سياسية شاملة بقيادة يمنية ستسمح لليمنيين بتشكيل مستقبل أكثر إشراقًا لبلدهم.

ومن المقرر أن يلتقي المبعوث الأمريكي الخاص لليمن خلال تواجده في عمان والمملكة العربية السعودية، مع شركاء يمنيين وعمانيين وسعوديين ودوليين لمناقشة جهودهم المنسقة لمواصلة المحادثات الجارية.