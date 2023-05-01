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الإثنين 01 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

بيان عاجل للحكومة حول دور الرعاية الخاصة بالأطفال

النائبة أميرة العادلي
النائبة أميرة العادلي
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تقدمت النائبة أميرة العادلي عضو لجنة التعليم بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب ببيان عاجل حول  دور الرعاية الخاصة بالأطفال وقالت البيان العاجل  "إعمالًا بحكم المادة (١٣٤) من الدستور والمادة (٢١٥) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب أرجو التكرم بالموافقة علي توجيه البيان العاجل  إلي رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التضامن الاجتماعي.

وقالت  النائبة أميرة العادلي "انطلاقا من المادة (٨٠) من الدستور والتي تتحدث عن حقوق الطفل في التعليم، والرعاية الصحية، والأسرية، والبديلة، وحماية الأطفال، وإعلاء مصلحتهم الفُضلي  فمن خلال متابعة عن كثب علي مدار أكثر من عام لملف دور الرعاية الخاصة بالأطفال وما وجدناه من مشاكل عديدة متمثلة في الرعاية، والتعليم، والصحة وغيرها من الحقوق الأساسية، والتي تكللت بقرار إخلاء دار أيتام (sos) بمدينة نصر.

واضافت " الدار من النماذج الناجحة في الدمج الأسري للأطفال  ، مطالبة بخطة واضحة، ومراعاة للتهيئة النفسية للأطفال، وكذلك الجوانب التعليمية خاصة " اننا بصدد امتحانات نهاية العام الدراسي، مما يثير العديد من التساؤلات حول التعامل مع الأطفال في ذلك الملف الهام والخطير ، والذي يؤثر علي مستقبل العديد من الأطفال.

النائبة أميرة العادلي تنسيقية شباب الأحزاب