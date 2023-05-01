وزير الرياضة يهنئ المنتخب المصري بلقب البطولة العربية لكرة السلة للكراسي المتحركة

تواصل الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة هاتفيا مع بعثة المنتخب الوطني لكرة السلة للكراسي المتحركة، لتهنئتهم بعد تتويجهم بلقب البطولة العربية عقب الفوز على منتخب الكويت مستضيف البطولة بنتيجة 40/41.

أكد وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تُقدر أبطال مصر الرياضيين ومنهم ذوى القدرات والهمم على الإنجازات التى يحققونها فى مختلف المحافل الدولية، وقدرتهم على تحدى الصعاب وتحقيق النجاح والتفوق فى مختلف المجالات

لفت الوزير إلى تقديم كل الدعم والمساندة للأبطال الرياضيين من ذوى القدرات والهمم وتحفيزهم لمواصلة التألق وتحقيق الفوز فى البطولات التى يخوضونها لتضاف إلى سجل انجازات الرياضة المصرية، متمنيًا كل التوفيق لهم فى البطولات المقبلة.

يذكر أن منتخب مصر قد حقق العلامة الكاملة في مجموعته بالدور الأول بعد الفوز على كلًا من ”المغرب، الأردن، وفلسطين”.

جاءت البطولة بمشاركة، الكويت الدولة المضيفة ومصر، والأردن وفلسطين ولبنان والمغرب والإمارات والبحرين، وترأست البعثة المصرية المهندسة أمل مبدى عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية ورئيس الاتحاد المصرى للاعاقات الذهنية، ويقود المنتخب عادل شریف مديرًا فنيًا، يعاونه جمال أحمد وسعید بدري مدربين، ومحمد رشاد مديرًا إداريًا.

وضمت قائمة منتخبنا الوطني اللاعبين محمود صبري،سامي منصور، توبة نجدي، محمد محمد حسب النبي،الحسن ياسر، أشرف ابو زيد، أشرف محمد زغلول،محمد انور،احمد فتحي،محمد فرج، ومجدى طلعت.