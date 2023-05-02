أوسوريو يحفز لاعبى الزمالك لحصد أول ألقابه مع الفريق بالسوبر المصرى

يستعد فريق الكرة الأول بالزمالك لخوض السوبر المصرى أمام الأهلى والمقرر له يوم الجمعة المقبل، فى البطولة التى يشارك فيها الزمالك كحامل لقب الدورى المصرى فى النسخة الأخيرة، بينما يشارك الأهلى كحامل لقب كأس مصر عن النسخة الماضية.

ووجه المدرب الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو المدير الفنى للفريق الأبيض، رسائل هامة للاعبين قبل خوض السوبر المصرى، حيث طالبهم بخوض مباراة السوبر بروح قتالية عالية من أجل تحقيق اللقب لمصالحة الجماهير الغاضبة من نتائج الزمالك بالدورى هذا الموسم والخروج من دورى أبطال أفريقيا، موضحا لهم أن البطولة ستساعد وترفع من معنويات اللاعبين والجهاز الفنى على العودة للطريق الصحيح وإنهاء الموسم الحالى بشكل جيد.

وأضاف أوسوريو للاعبين، أن سياسته فى تدريب المنتخبات والفرق هى تطبيق العدل بين اللاعبين، وأن جميع اللاعبين سيحصلون معه على فرصة المشاركة، وليس على اللاعبين حاليا سوى خوض التدريبات بقوة والجهاز الفنى يختار القائمة المناسبة لكل مباراة.

ويقوم الكولومبى أوسوريو وجهازه المعاون حاليا بدراسة ومشاهدة مباريات الأهلى وأبرزهم مباراتى الأهلى الأخيرتين أمام الرجاء المغربى بربع نهائى أفريقيا وذلك لتحديد نقاط قوة وضعف الفريق الأحمر، ثم يعقد الجهاز مع اللاعبين جلسات فنية متتالية خلال الساعات القليلة المقبلة للحديث عن الفريق المنافس بشكل تفصيلى.

وفى سياق آخر تراقب لجنة الكرة بالزمالك برئاسة أمير مرتضى منصور فى الفترة الحالية موقف اللاعب إمام عاشور مع نادى ميتلاند الدنماركى، وذلك فى ظل عودة اللاعب للقاهرة مؤخرا بعد تعرضه لإصابة ستبعده عن المباريات لنهاية الموسم.

ويخشى مسئولو النادى الأبيض من انتقال إمام عاشور للنادى الأهلى بداية من الموسم الجديد، وهو ما يجعل أولويات لجنة الكرة بالزمالك مراقبة وفتح اتصالات مع إمام عاشور ووكيله لمعرفة رغبته فى الأيام المقبلة بالعودة للزمالك مرة أخرى حال إنهاء تجربة احترافه القصيرة بشكل رسمى.

ويحتاج فريق الزمالك لخدمات إمام عاشور كثيرا على المستوى الفنى، خاصة فى ظل معاناة الفريق هذا الموسم مع تواجد الثلاثى أشرف روقا ونبيل دونجا وعمرو السيسى، حيث يعتمد الجهاز الفنى للأبيض على أشرف روقا بينما لم يقدم دونجا أوراق اعتماده حتى الآن، فيما عانى عمرو السيسى من إصابات متنوعة ولم يشارك أساسيا كثيرا وبالتالى لم يقدم أوراق اعتماده أيضا حتى الآن.