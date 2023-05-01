خماسي "الأوليمبي" ينتظم فى التدريبات الجماعية للزمالك

انتظم خماسي لاعبي المنتخب الأوليمبي فى تدريبات الفريق الأبيض التى اقيمت اليوم الإثنين، استعدادا لمواجهة السوبر أمام الأهلي والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبلة فى الإمارات.

وانتظم خماسي الزمالك الذين تواجدوا مع المنتخب الأوليمبي محمد نديم وحسام عبد المجيد وحاتم سكر ومحمد طارق ومحمد حسام بيسو، في تدريبات القلعة البيضاء اليوم.

وكان الخماسي قد شارك مع منتخب مصر الأولمبي في المباراة الودية التي أقيمت أمس الأحد، أمام منتخب الكونغو في الإسكندرية.

وبدأ الكولومبي أوسوريو المدير الفني للزمالك، يرتب كل أوراقه من أجل حسم أول لقب له مع الفريق الأبيض بالتتويج بلقب السوبر على حساب الأهلي يوم الجمعة المقبلة في الإمارات.

ويلتقي الزمالك مع الأهلي في السابعة والنصف مساء الجمعة المقبلة بالإمارات فى كأس السوبر المصري.

واتضح من خلال التدريبات الأخيرة للزمالك بأن أوسوريو يركز اهتمامه على العناصر الشابة فى قائمة الفريق، للاعتماد عليهم فى مباراة السوبر وتجهيزهم بشكل جيد.

وتعتمد خطة أوسوريو أمام الأهلي على الاعتماد على العناصر الشابة، استنادا على أن لاعبي الفريق الأحمر يعانون من الإجهاد بعد مباراتي الذهاب والإياب التي خاضها أمام الرجاء المغربي بربع نهائي دوري الأبطال، ويرى أن اللياقة البدنية للعناصر الشابة فى الزمالك سترهق لاعبي الأهلي مما سيؤثر على أدائهم البدني والفني فى الملعب.

كما حرص أوسوريو على عقد جلسة مع لاعبي الزمالك البدلاء من أجل تحفيزهم قبل مباراة الأهلي، مؤكدا لهم ان الباب سيكون مفتوحا أمام الجميع للمشاركة بشرط الالتزام بالتعليمات والاجتهاد فى الملعب.

ومن المقرر أن تطير بعثة الزمالك الى الإمارات غدا الثلاثاء، استعدادا لخوض المباراة، حيث قام اللاعبون بجلسة تصوير قبل السفر للمشاركة فى اللقاء.