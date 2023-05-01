مستشار الرئيس للمناطق النائية ووزير التعليم يتفقدان العروض الفنية في ختام الأولمبياد الحدودية

قام الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس لشئون المناطق النائية، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد؛ بتفقد الأنشطة الفنية والرياضية والاستعراضية، على هامش حفل ختام النسخة الرابعة من الأولمبياد الحدودية.

وشهد الوزيران والمحافظين ومستشار الرئيس للمناطق النائية، مجموعة من عروض الكاراتيه، والعروض الفنية و الرياضية والاستعراضية المُقدمة من مراكز الفنون بالمحافظات الحدودية المُشاركة ومحافظات الدقهلية وبورسعيد والإسكندرية.

كما تفقد الوزيران برفقة الحضور فعاليات نهائيات برنامج المسابقات الرياضية في ألعاب (خماسي كرة القدم، كرة اليد، كرة الطائرة، كرة السلة، كرة السرعة، تنس الطاولة، ألعاب القوى، سباحة ظهر وحرة ٥٠ م).

وخلال الفعاليات، أشاد رضا حجازي بالأولمبياد وما تبذله وزارة الشباب والرياضة من جهود للاستثمار في المواهب الرياضية المختلفة وتنميتها، مشيرا إلى حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تحقيق نفس الهدف بالتعاون الوثيق مع وزارة الشباب والرياضة في تنفيذ يوم الأنشطة الرياضية بالمدارس لاكتشاف المواهب وتنميتها، مؤكدا أهمية الانشطة المختلفة في تكوين شخصية الطلاب وتشجيع مواهبهم وتنميتها واستثمارها.