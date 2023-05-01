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الإثنين 01 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

جريدة البوابة

اقرأ غدا في "البوابة".. 10 قرارات للرئيس السيسي في عيد العمال

جريدة البوابة
جريدة البوابة
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تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الثلاثاء 2 مايو 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

وزير القوى العاملة: استراتيجية شاملة لدعم العمال
ملف ذوي الهمم من أبرز الملفات التي أولاها الرئيس اهتماما كبيرا
مهمة إنسانية في السودان جريفيث يتجه إلى الخرطوم لتقديم المساعدات للمدنيين المتضررين من أعمال العنف
8.5 مليون طفل سوداني يواجهون خطر نقص الغذاء والدواء
10 قرارات للرئيس السيسي في عيد العمال
توقيف 47 شخصا في إثيوبيا بعد مقتل مسئول بالحزب الحاكم
الجيش الأوكراني يعلن صد القوات الروسية في باخموت
إيران تتكتم على أرقام التضخم مع تفاقم الأزمة الاقتصادية

ذوي الهمم السودان السيسي عيد العمال القوات الروسية