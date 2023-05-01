اقرأ غدا في "البوابة".. 10 قرارات للرئيس السيسي في عيد العمال

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الثلاثاء 2 مايو 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

وزير القوى العاملة: استراتيجية شاملة لدعم العمال

ملف ذوي الهمم من أبرز الملفات التي أولاها الرئيس اهتماما كبيرا

مهمة إنسانية في السودان جريفيث يتجه إلى الخرطوم لتقديم المساعدات للمدنيين المتضررين من أعمال العنف

8.5 مليون طفل سوداني يواجهون خطر نقص الغذاء والدواء

10 قرارات للرئيس السيسي في عيد العمال

توقيف 47 شخصا في إثيوبيا بعد مقتل مسئول بالحزب الحاكم

الجيش الأوكراني يعلن صد القوات الروسية في باخموت

إيران تتكتم على أرقام التضخم مع تفاقم الأزمة الاقتصادية