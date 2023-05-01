تشريح جثة مجهول عُثر عليه داخل ميكروباص بالبساتين

بدأت نيابة البساتين الجزئية، التحقيق في واقعة العثور علي جثة شخص متوفي داخل سيارة اجرة " ميكروباص"، في ظروف غامضة.

وأمرت النيابة بتشريح جثة المتوفي لبيان سبب الوفاة، والتحرى حول هويته والوصول الي ذويه، وكذلك الاستعلام عن السيارة وتحديد مالكها، وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة.

وكشفت المعاينة الأولية ومناظرة النيابة، أن الجثة لشخص في عقده الرابع، لا يوجد بها اثار طعن أو أية إصابات ظاهرية.

عثرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، علي جثة شخص مجهول الهوية، متوفي داخل سيارة ميكروباص، مركونة بالشارع بمنطقة البساتين، وتكثف مباحث القسم من جهودها للوصول لهوية المتوفي.

ورد بلاغ للمقدم أحمد طارق، رئيس مباحث قسم شرطة البساتين، من الأهالي، بالعثور علي جثة شخص، داخل ميكروباص مركون بإحدي الشوارع بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص عثر علي جثة شخص مجهول الهوية، يرتدي كامل ملابسه ولا توجد به أي إصابات تشير لتعرض الضحية لعنف جنائي أو مقاومة.

ورجحت التحريات الأولية أن الوفاة قد تكون طبيعية، وجار تكثيف الجهود للوصول لهوية المتوفي.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

