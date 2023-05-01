التصريح بدفن جثمان سائق توك توك لقي مصرعه في حادث تصادم بالعياط

صرحت نيابة جنوب الجيزة دفن جثمان سائق توك توك توفي اليوم اثر وقوع حادث تصادم بين مركبة التوك توك التي يقودها وبين سيارة ميكروباص بدائرة مركز العياط جنوب الجيزة.



و لقي سائق توك توك مصرعه في حادث تصادم الدراجة النارية قيادته وسيارة ميكروباص أمام قرية المقاطفية بدائرة مركز شرطة العياط جنوب محافظة الجيزة.



تلقي الرائد أحمد عبدالفتاح الملطاوي رئيس مباحث مركز شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث تصادم ووجود متوفي أمام قرية المقاطفية بدائرة المركز.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف وبالفحص تبين اصطدام دراجة نارية “توك توك” وسيارة ميكروباص، أسفر الحادث عن مصرع سائق التوك توك، وجري نقل الجثة إلي ثلاجة مستشفي العياط المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

