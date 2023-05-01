عروض فنية ورياضية على هامش ختام الأولمبياد الحدودية

قام وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، رفقه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس لشئون المناطق النائية، اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اللواء محمد الزملوك محافظ الوادي الجديد؛ بتفقد الأنشطة الفنية والرياضية والاستعراضية، علي هامش حفل ختام النسخة الرابعة من الاوليمبياد الحدودية.

وشهد الدكتور أشرف صبحي رفقة الحضور الوزراء والمحافظين ومستشار الرئيس للمناطق النائية، مجموعة من عروض الكاراتيه، والعروض الفنية والرياضية والاستعراضية المُقدمة من مراكز الفنون بالمحافظات الحدودية المُشاركة ومحافظات الدقهلية وبورسعيد والإسكندرية.

كما تفقد الوزير فعاليات ونهائيات برنامج المسابقات الرياضية في ألعاب ( خماسي كرة القدم، كرة اليد، كرة الطائرة، كرة السلة، كرة السرعة، تنس الطاولة، ألعاب القوي، سباحة ظهر وحرة ٥٠ م ).

وخلال حديثه مع المشاركين بالاوليمبياد، أشار وزير الشباب والرياضة، إلى حرص وزارة الشباب والرياضة على تقديم البرامج والأنشطة الرياضية، والخدمات الرياضية لجميع فئات المجتمع المصري وخاصة في المحافظات الحدودية، بهدف نشر السلوكيات الإيجابية بين الشباب والأجيال القادمة، وكذلك معرفة شباب المحافظات الحدودية والمناطق النائية على قضايا الوطن وأهم تحدياته وإنجازاته.

رافق الوزير خلال الجولة التفقدية للأنشطة الرياضية والفنية المُقامة علي هامش حفل ختام النسخة الرابعة من الاوليمبياد الحدودية، لفيف من المسؤولين والشخصيات العامة وقيادات الشباب والرياضة والمحافظات الحدودية المُشاركة، بالإضافة إلى عمد ومشايخ مطروح.