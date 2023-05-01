انطلقت فعاليات أسبوع ريادة الأعمال بجامعة مطروح في دورته الأولى،، اليوم الإثنين، بعنوان: "دور جامعة مطروح في ريادة الأعمال والتنمية المستدامة في ظل رؤية مصر ٢٠٣٠"، تحت رعاية الدكتور مصطفى النجار رئيس الجامعة، وتنظيم نادي ريادة الأعمال بالجامعة، يحاضر خلاله نخبة متميزة من الخبراء في إدارة الأعمال والابتكارات والحاضنات التكنولوجية وريادة الأعمال، وذلك في الفترة من ١ حتى ٩ مايو الجاري.

وأكد رئيس جامعة مطروح الدكتور مصطفى النجار، أن الفعالية تأتي انطلاقًا من حرص الجامعة على تقديم برامج وأنشطة تهدف إلى دعم الابتكار وريادة الأعمال بما يحقق نمو اقتصادي قائم على المعرفة والابتكار، من أجل زيادة الوعي بدور الإبداع وريادة الأعمال في حل المشكلات، بالإضافة إلى تعزيز واستدامة التنمية الاقتصادية والمجتمعية من خلال تقديم لقاءات وجلسات حوارية ومعسكرات تدريبية وورش عمل.

وأشاد رئيس الجامعة بدور مركز الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة في توفير بيئة إبداعية لرواد الأعمال والمساهمة في تطوير أعمالهم، واستقطاب المستثمرين وجهات الدعم والتمويل، مضيفًا أن النادي يساهم في تقديم كافة سبل الدعم من خلال الاستشارات والتدريب والإرشاد ممثلة في برامج دعم الابتكار وريادة الأعمال، بهدف الخروج بمشروعات ريادية متميزة.

وتناول محمد علي السيد من جهاز تنمية المشروعات، التعريف بريادة الأعمال في ظل التحول الرقمي، بالإضافة إلى التعريف بدور الجهاز في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذلك الخدمات غير المالية التي يقدمها الجهاز مثل التسويق، وريادة الأعمال، وتقديم أفكار للمشروعات، والدعم الفني.

ومن جانبه أشار الدكتور جلال أبو خديجة مدير مركز الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة، إلى مشاركة عدد من أعضاء هيئة التدريس وطلاب الدراسات العليا وطلاب البكالوريوس في الفعاليات، بهدف نشر ثقافة ريادة الأعمال والابتكار وتحويل الأفكار إلى شركات ناشئة، واستقطاب عدد أكبر من المهتمين بريادة الأعمال والأفكار الابتكارية، بالإضافة إلى تأهيل الطلاب لسوق العمل بما يحقق تطلعات رؤية مصر 2030.

جامعة مطروح تطلق فعاليات "أسبوع ريادة الأعمال" في دورته الأولى

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