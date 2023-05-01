في عيد العمال.. تعرف على سبب الاحتفال في الأول من مايو كل عام

يحتفل بعيد العمال في مصر في يوم 1 مايو، وهو يوم عطلة عامة، في كثير من البلدان، يسمى بعيد العمال العالمي أو عيد العمال، حيث يتم تنظيم احتفالات من قبل النقابات العمالية والاتحادات والجماعات الاجتماعية.. وهو يوم عطلة في الكثير من الثقافات.

بداية عيد العمال:



وكانت بداية الاحتفال بعيد العمال يوم 21 شهر أبريل عام 1856 في أستراليا، ثم انتقلت إلى الولايات المتحدة الأميركية، حيث طالب العمال في ولاية شيكاغو عام 1886 بتخفيض ساعات العمل اليومي إلى ثماني ساعات، وتكرر الطلب في ولاية كاليفورنيا.

وفي تورونتو الكندية حضر زعيم العمال الأميركي بيتر ماكغواير احتفالا بعيد العمال، فنقل الفكرة وتم أول عيد للعمال في الولايات المتحدة الأمريكية تم الاحتفال به في 5 سبتمبر 1882 في مدينة نيويورك.

و أثمر نضال العمال في كندا قانون الاتحاد التجاري الذي أعطى الصفة القانونية للعمال ووفر الحماية لنشاط الاتحاد عام 1872.

وفي 1 شهر مايو من عام 1886 نظم العمال في شيكاغو ومن ثم في تورنتو إضرابا عن العمل شارك فيه ما بين 350 و400 ألف عامل، يطالبون فيه بتحديد ساعات العمل تحت شعار «ثماني ساعات عمل، ثماني ساعات نوم، ثماني ساعات فراغ للراحة والاستمتاع»، الأمر الذي لم يرق للسلطات وأصحاب المعامل خصوصا وأن الدعوة للإضراب حققت نجاحا جيدا وشلت الحركة الاقتصادية في المدينة.

إثر ذلك فتحت الشرطة النار على المتظاهرين وقتلت عددًا منهم، ثم ألقى مجهول قنبلة في وسط تجمع للشرطة أدى إلى مقتل 11 شخصا بينهم 7 من رجال الشرطة واعتقل على إثر ذلك العديد من قادة العمال وحكم على 4 منهم بالإعدام، وعلى الآخرين بالسجن لفترات متفاوتة.

وعند تنفيذ حكم الإعدام بالعمال الأربعة كانت زوجة أوجست سبايز أحد العمال المحكوم عليهم بالإعدام تقرأ خطابا كتبه زوجها لابنه الصغير جيم «ولدي الصغير عندما تكبر وتصبح شابا وتحقق أمنية عمري ستعرف لماذا أموت، ليس عندي ما أقوله لك أكثر من أننى بريء، وأموت من أجل قضية شريفة ولهذا لا أخاف الموت وعندما تكبر ستفخر بابيك وتحكى قصته لأصدقائك» وقد ظهرت حقيقة الجهة التي رمت القنبلة عندما اعترف أحد عناصر الشرطة بأن من رمى القنبلة كان أحد عناصر الشرطة أنفسهم.



بعد وفاة عمال على أيدي الجيش الأميركي فيما عرف بإضراب بولمان عام 1894، سعى الرئيس الأميركي غروفر كليفلاند لمصالحة مع حزب العمل، تم على إثرها بستة أيام تشريع عيد العمال وإعلانه إجازة رسمية. بقي غروفر قلقا من تقارب اليوم الدولي للعمال مع ذكرى هايماركت في 4 مايو عام1886.



عيد العمال الأول من مايو



ويعد الأول من مايو يوم عطلة رسمية فى 107 دول حول العالم على الأقل، ما يمثل 67% على الأقل من سكان العالم.وتحتفل سيرلانكا بهذا العيد فى السابع من مايو، والمملكة المتحدة فى أول اثنين من الشهر نفسه ونيوزيلندا فى رابع اثنين من شهر أكتوبر.. تخصص الولايات المتحدة وكذلك كندا أول اثنين من شهرسبتمبر لهذا العيد.

أما اليابان وأفغانستان وايران وبعض الولايات الهندية، فتحتفل بالعيد فى أول مايو لكن دون ان يحظى العمال بيوم عطلة بينما الاحتفال يتم بشكل منظم جدا فى ايران، فى ليتوانيا، يوم العطلة موضوع نقاش وربما يعاد النظر فيه.



وتشهد غالبية الدول فى عيد العمال تظاهرات تنظمها النقابات والأحزاب السياسية بالاضافة الى تجمعات احتفالية. وفى فنلندا، أنه يوم احتفالات للطلاب ونزهات للعائلات، فى أجواء كرنفال. أما فى إيطاليا، يقام حفل غنائى فى روما كل سنة.



فى فرنسا، يعتبر الأول من مايو مناسبة لشراء زهور زنبق الوادى، أما النمسا فتحتفل بشجرة مايو..

إلا أن الرمز الأكثر تداولًا فى عيد العمال متعلق بالشيوعية وهو المنجل والمطرقة اضافة الى اللون الأحمر بشكل عام. ونجد ذلك فى بنجلاديش وباكستان وعدد من دول البلقان ومقدونيا وهندوراس.



ويحتفل ملايين العمال في مصر بـ"عيد العمال"، أو اليوم العالمى للعمل، وسر اختيار الأول من مايو للاحتفال لهذه المناسبة وفقا للآتي:



- هذا اليوم بمرور الزمن أصبح رمزا لنضال الطبقة العاملة من أجل حقوقها.

- يعود عيد العمال فى أصله لعام 1869 حيث شكل عمال قطاع الملابس فى فيلادلفيا الأمريكية ومعهم بعض عمال الأحذية والأثاث وعمال المناجم منظمة "فرسان العمل".

وعملت هذه المنظمة عملت كتنظيم نقابى يكافح من أجل تحسين الأجور وتخفيض ساعات العمل.

و اتخذ هذا التنظيم من 1 مايو يوما لتجديد المطالبة بحقوق العمال، ثم جاء أول مايو أيضا فى عام 1886 ليشهد أكبر عدد من الإضرابات العمالية فى يوم واحد فى تاريخ أمريكا.

ووصل عدد الإضرابات فى هذا اليوم إلى نحو 5000 إضراب للمطالبة بألا تزيد ساعات العمل على 8 ساعات.

- فى أوروبا تمت الدعوة لمظاهرات متزامنة مع المظاهرات الأمريكية فى عدد من المدن الأوروبية من أجل المطالبة بقانون يحدد ساعات العمل بـ8 ساعات.

و أتخذت الحكومات بعد ذلك تحول احتفال الأول من مايو من يوم احتجاج وصراع طبقى إلى يوم استيعاب وتعاون.

فى مصر كان هناك تراث عمالى مستقل للاحتفال بعيد العمال بدأ فى 1924.



نظم عام 1924 عمال الإسكندرية احتفالًا كبيرًا فى مقر الاتحاد العام لنقابات العمال ثم ساروا فى مظاهرة ضخمة.

- مع وصول الرئيس الراحل جمال عبد الناصر للسلطة والتأميم التدريجى للحركة العمالية أخذت المناسبة شكلًا رسميًا وتم استيعابها.

- فى عام 1964 أصبح الأول من مايو عطلة رسمية يلقى فيها رئيس الجمهورية خطابا سياسيا" أمام النقابيين وقيادات العمال.



